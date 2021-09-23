Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова равнодушна к возможным санкциям США за преследование политика Алексея Навального.

Памфилова сказала, что решение, если оно будет принято, основано на доносах. В интервью Интерфакс глава ЦИК назвала тех, кто давал рекомендации американским властям стукачами и добавила, что считает их участь жалкой и презренной. Как сообщает Новая газета, список из 35 фамилий российских чиновников, бизнесменов и журналистов принятый комитетом по процедурным вопросам палаты представителей Конгресса США в значительной мере совпадает с тем, который сторонники Алексея Навального направили властям США ранее.

Пока законной силы это решение не имеет. Проект должен быть рассмотрен Палатой представителей в полном составе, но и после этого, он согласно процедуре поступит в Белый Дом, который вынесет свою оценку не позднее, чем через 180 дней. Окончательное слово останется за Администрацией Президента Джо Байдена

В список помимо Памфиловой попали премьер Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников, телеведущий Владимир Соловьев, медиаменеджеры Маргарита Симонян и Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и другие известные персоны.