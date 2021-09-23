В России резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

За сутки выявлено почти 21,5 тысяча новых случаев, в том числе в Москве – около 3,5 тысяч, сообщает оперативный штаб. Ранее столичные власти сообщили о росте заболеваемости на 24% за неделю. Количество госпитализаций увеличилось на 15%.

Информированные источники «Интерфакса» утверждают, что в мэрии пока не планируют вводить новые ограничения, однако в случае дальнейшего роста не исключено возвращение к системе специальных цифровых кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода на удаленку части сотрудников компаний.