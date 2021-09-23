Отклонение жалобы Навального на статус склонного к побегу связано с указанием Кремля – Жданов

Отклонение Владимирским судом жалобы Алексея Навального на статус склонного к побегу является следствием указания Кремля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист, сторонник Навального Иван Жданов.

«У меня нет другого объяснения кроме того, что такое указание поступило во Владимирский областной суд из Администрации президента. Безусловно, признание Алексея Навального склонным к побегу или снятие этого статуса никак не основано на законе, это просто форма издевательства. Такое указание идет из Администрации президента: продолжать издеваться. Прекратится это только тогда, когда поступит обратное указание: прекратить издеваться. Никакой независимости у Владимирского суда безусловно в этом вопросе нет и близко», — сказал он.

Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального, который оспаривает свой статус склонного к побегу. Сам Алексей Навальный участвовал в заседании по видеосвязи. Ранее районный суд отказал оппозиционеру в удовлетворении исков в исправительной колонии. Суд признал, что в ИК-2 не нарушались права осужденного на непрерывный восьмичасовой сон.