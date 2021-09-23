Z Архив новостей новости
5 9 6 1331
Эксклюзив Эха 11:36, 23 сентября 2021

Соболь: Результаты электронного голосования в Москве должны быть аннулированы

Политик, юрист Любовь Соболь считает, что результаты электронного голосования должны быть аннулированы. Об этом политик сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Результаты электронного голосования должны быть аннулированы. Это моя принципиальная позиция, я думаю, что я выражаю здесь точно интересы москвичей, когда говорю, что мы требуем аннулирования результатов электронного голосования, и вообще отмены этого эксперимента. Не надо экспериментов с подтасовкой результатов, с принуждением бюджетников, непонятно, что было на входе, сколько аккаунтов было зарегистрировано, это были живые люди или нет, что было на выходе, когда наблюдателей не допустили, и сказали про ФСБ и ключи шифрования – вот это все. Не нужно этих экспериментов, когда решается, кто будет представителем россиян на ближайшие пять лет. Каждый москвич, который пользуется интернетом, видел эту наглядную инфографику, сколько проголосовало очно: что должны были победить 12-13 кандидатов от «Умного голосования» из 15 округов, а в итоге все 15 мандатов украли через электронное голосование», — сказала она.
Л.Соболь отметила, что высоко оценивает успех стратегии «Умного голосования» на прошедших выборах.
«Умное голосование» победило, но у «Умного голосования» украли победу. Мы видели, как «Умное голосование» работает, во многих избирательных округах одномандатных очевидно, что там, где «Умное голосование» сказало, что «мы считаем, что это самый сильный оппонент «Единой России», люди прислушались и проголосовали по рекомендации «Умного голосования». Когда нам рассказывает Песков или кто-то другой, что команда Навального – это какие-то маргиналы, эти выборы еще раз нам показали, что команда Навального – это ведущая политическая сила нашей страны. «Умное голосование» – это мощная стратегия, и у Кремля не получилось легкой прогулки на этих выборах. Все эти фальсификации наглые, мошенничество, было на виду, потому что нужно было очень сильно перекрывать волеизъявление людей, вкидывать не чуть-чуть, а много миллионы голосов», — заключила она.
Ранее ряд оппозиционных политиков и кандидатов в Госдуму выразили сомнения в том, что дистанционное голосование в Москве не было сфальсифицировано. В качестве одной из причин некоторые наблюдатели называли отсутствие доступа к системе по окончании голосования. Кроме того, результаты дистанционного голосования перевернули ситуацию в 8 одномандатных округах в Москве из 15. В них изначально лидировали оппозиционные кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», но после учета электронных голосов провластные кандидаты выиграли во всех округах, причем зачастую – с большим отрывом от конкурентов. Наблюдатели обращали внимание на многочасовую задержку с публикацией результатов электронного голосования.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 106 6 10856 22.09
Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 370 6 43123 17.09
Блоги

+ Нападение на отдел полиции в Воронежской области 00:56 Нападение на отдел полиции в Воронежской области Перед нападением на ОВД, тот же человек, по предварительным данным из-за бытового конфликта, убил знакомую семью…

5 82 6 36523 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Оптимистические итоги выборов — трава сквозь асфальт Совершенно точно государство усилит репрессии и ограничения – ни на какие приличия или на мнение Запада наше начальство больше оглядываться не будет. Но окончательно погубить страну властям не удастся…

5 54 6 16780 16.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 132 6 25881 17.09
Блоги

Ирина Баблоян продюсер эфиров и ведущая «Эха Москвы»

«Как нерусский — сразу без маски!» Все смотрят на неё. Я (в маске): «Вот я нерусская». Тишина…

5 115 6 41422 16.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 119 6 26858 18.09
Блоги

Посольство России в США: Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября»...

5 75 6 17046 21.09
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Международный спрос на природный газ стремительно растет Вероятно зиму мы переживём с высокими ценами, а вот прогнозы на весну и лето 2022 г. ещё делать рано…

5 24 6 7425 16.09
Блоги

+ «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» Полицейский, ранивший пермского стрелка, рассказал, как развивались события при задержании…

5 202 6 49681 21.09
8читать ;смотреть
Интервью Рикошет

Марина Литвиненко гость: Марина Литвиненко вдова Александра Литвиненко, соавтор книги «Смерть диссидента», соучредитель Litvinenko Justice Foundation

Я не вижу здесь никакой политической мотивации – мы видим, что за этим стоит Российское государство…

5 21 6 5206 21.09
#слушать 12:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Я верю в электронное. Хватит истерить, истерички, только вперёд! Если честно, то устал я от выборов, пусть и в качестве обычного гражданина…

5 43 6 11865 21.09
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

История вот в чем, это переголосование, которое ввели в Москве для того, чтобы люди могли передумать и принять другое решение, заставляет систему пересчитывать и пересматривать в поисках последнего голоса…

5 32 6 9072 19.09
#слушать 13:50 8читать $скачать HD / SD
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Вам важно, как мне говорили, точность или скорость? Я говорю: «конечно, скорость — это хорошо, но желательно — точность». — «Тогда потерпи»...

5 88 6 25499 20.09
#слушать 07:18 8читать $скачать HD / SD
Блоги

+ #ДайДудя: Алексей Венедиктов #ДайДудя: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов отвечает на ваши вопросы…

5 60 6 17468 22.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Кондрашов юрист (Австралия)

Наверно, проект Умного Голосования правильно будет закрыть Откровенно говоря, у меня нет каких-то чётких идей о том, чем можно было бы заменит УГ. Однако, из просмотра эфиров с участием членов команды Навального, у меня сложилось впечатление, что это достаточно трезвомыслящие и практичные люди…

5 23 6 6998 20.09

Популярное за неделю

Новости

США собираются ввести санкции в отношении 35 россиян из списка, предложенного соратниками Алексея Навального Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год

5 23 6 9612
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Россия занимала тогда 16 часть суши и имела 110 населения мира. Теперь Россия занимает 19 часть суши и имеет 2,3% населения. И возникает вопрос: а что случилось? В начале XX века мы были третьи после Китая и Индии…

5 114 6 89836 18.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 11110 19.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нам осталось всего три года Через три года мы придем к тому, что весь смысл нашего существования состоит в удержании любой ценой власти одного конкретного человека, который станет неприкасаемым символом страны наравне с Гербом и Флагом…

5 108 6 184280 20.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Выборы Выборы Вбросы — это лучшее, что на них было. В сравнении со всем остальным, вбросы — это еще очень светлые моменты…

5 109 6 92776 20.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9267656
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5030590

Сегодня в эфире