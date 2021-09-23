Соболь: Результаты электронного голосования в Москве должны быть аннулированы

Политик, юрист Любовь Соболь считает, что результаты электронного голосования должны быть аннулированы. Об этом политик сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Результаты электронного голосования должны быть аннулированы. Это моя принципиальная позиция, я думаю, что я выражаю здесь точно интересы москвичей, когда говорю, что мы требуем аннулирования результатов электронного голосования, и вообще отмены этого эксперимента. Не надо экспериментов с подтасовкой результатов, с принуждением бюджетников, непонятно, что было на входе, сколько аккаунтов было зарегистрировано, это были живые люди или нет, что было на выходе, когда наблюдателей не допустили, и сказали про ФСБ и ключи шифрования – вот это все. Не нужно этих экспериментов, когда решается, кто будет представителем россиян на ближайшие пять лет. Каждый москвич, который пользуется интернетом, видел эту наглядную инфографику, сколько проголосовало очно: что должны были победить 12-13 кандидатов от «Умного голосования» из 15 округов, а в итоге все 15 мандатов украли через электронное голосование», — сказала она.

Л.Соболь отметила, что высоко оценивает успех стратегии «Умного голосования» на прошедших выборах.

«Умное голосование» победило, но у «Умного голосования» украли победу. Мы видели, как «Умное голосование» работает, во многих избирательных округах одномандатных очевидно, что там, где «Умное голосование» сказало, что «мы считаем, что это самый сильный оппонент «Единой России», люди прислушались и проголосовали по рекомендации «Умного голосования». Когда нам рассказывает Песков или кто-то другой, что команда Навального – это какие-то маргиналы, эти выборы еще раз нам показали, что команда Навального – это ведущая политическая сила нашей страны. «Умное голосование» – это мощная стратегия, и у Кремля не получилось легкой прогулки на этих выборах. Все эти фальсификации наглые, мошенничество, было на виду, потому что нужно было очень сильно перекрывать волеизъявление людей, вкидывать не чуть-чуть, а много миллионы голосов», — заключила она.

Ранее ряд оппозиционных политиков и кандидатов в Госдуму выразили сомнения в том, что дистанционное голосование в Москве не было сфальсифицировано. В качестве одной из причин некоторые наблюдатели называли отсутствие доступа к системе по окончании голосования. Кроме того, результаты дистанционного голосования перевернули ситуацию в 8 одномандатных округах в Москве из 15. В них изначально лидировали оппозиционные кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», но после учета электронных голосов провластные кандидаты выиграли во всех округах, причем зачастую – с большим отрывом от конкурентов. Наблюдатели обращали внимание на многочасовую задержку с публикацией результатов электронного голосования.