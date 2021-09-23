В Дагестане 146 тысяч человек остались без света из-за непогоды, дождя и сильного ветра

Порывы достигали 25 м/с. Власти сообщили, что энергетики переведены на особый режим, ведутся восстановительные работы.
2021-09-23T11:33:46+03:00
2021-09-23T11:42:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2908380-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3530920.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 23 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Наверно, проект Умного Голосования правильно будет закрыть Откровенно говоря, у меня нет каких-то чётких идей о том, чем можно было бы заменит УГ. Однако, из просмотра эфиров с участием членов команды Навального, у меня сложилось впечатление, что это достаточно трезвомыслящие и практичные люди…