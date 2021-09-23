Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что равнодушна к возможным санкциям со стороны США, тем более, когда они основаны на доносах. Как сказала Памфилова «Интерфаксу», для нее прежде всего важно доверие российских избирателей.

Профильный комитет Палаты Представителей США — Комитет по регламенту, одобрил список из 35-ти россиян, причастных к коррупции и нарушению прав человек, против которых предлагается ввести санкции. Как сообщил советник Хельсинской комиссии Пол Массаро в своем твиттере, санкции будут внесены в виде поправок в закон об оборонном бюджете. В документе, который был опубликован и предлагается к принятию Конгрессом США, поимённо названы все участники списка Алексея Навального (который был составлен и опубликован его соратниками), включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главреда RT Маргариту Симоньян, бизнесменов Олега Дерипаску и Алишера Усманова, главу Газпрому Алексея Миллера, главу Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других чиновников, судей и приближенных к Владимиру Путину лиц. Тот же комитет одобрил важнейшие поправки о противодействии злоупотреблению системой Интерпол со стороны Кремля и Китая, которые используют организацию для преследования своих политических оппонентов, и несколько поправок по борьбе с клептократией.