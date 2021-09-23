Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину «Спутник», заявил РИА Новости член делегации сенатор Владимир Круглый. Он утверждает, что для турецкой делегации, которая также приезжает из красной зоны и привита вакциной Pfizer, никаких ограничений нет. Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы открывается в Страсбурге в понедельник.
2021-09-23T11:31:44+03:00
2021-09-23T11:31:44+03:00
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11:31, 23 сентября 2021
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