Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину «Спутник», заявил РИА Новости член делегации сенатор Владимир Круглый. Он утверждает, что для турецкой делегации, которая также приезжает из красной зоны и привита вакциной Pfizer, никаких ограничений нет. Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы открывается в Страсбурге в понедельник.