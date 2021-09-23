С помощью электронного голосования было украдено волеизъявление избирателей в Москве – Соболь

Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, юрист Любовь Соболь.

«Я считаю, что он [Алексей Венедиктов] участвовал в акте электорального государственного преступления. Сейчас было украдено волеизъявление москвичей. Я считаю, что это прощать нельзя, это спускать нельзя. Нам с этой Государственной Думой жить пять лет. Мы посмотрели, что было за последние пять лет: и экстремист ФБК*, и уголовная ответственность за клевету в интернете, уголовная ответственность за митинги, очень много мы видели от последнего созыва в Госдуму, от единороссов. И сейчас Алексей Венедиктов может оправдываться, может списывать на блокчейн, на робота, на инопланетян, на кого угодно, но факт остается фактом: сейчас волеизъявление москвичей украдено», — сказала она.

Л.Соболь заявила, что система электронного голосования не поддается гражданскому контролю.

«Мы не должны забывать, что мы вообще не знаем, что было на входе в электронное голосование. Как можно проконтролировать, что там не зарегистрировали через mos.ru тысячи аккаунтов, а потом их технически не заставили голосовать. Сергей Гуриев, который голосовал электронно, когда мы его спрашивали в эфире «Навальный LIVE», говорит: «Я не вижу, да, там есть «вы проголосовали», а за кого я проголосовал, не видно». К электронному голосованию изначально не было доверие, сейчас оно уже в минусовую величину [перешло]», — отметила она.

Общественный штаб по наблюдению за выборами ранее поручил технической группе провести аудит результатов электронного голосования в Москве. Как объявил глава общественного штаба Алексей Венедиктов, речь будет идти о «сверке» голосов, то есть повторному подсчету результатов дистанционного голосования.

Ранее ряд оппозиционных политиков и кандидатов в Госдуму выразили сомнения в том, что дистанционное голосование в Москве не было сфальсифицировано. В качестве одной из причин некоторые наблюдатели называли отсутствие доступа к системе по окончании голосования. Кроме того, результаты дистанционного голосования перевернули ситуацию в 8 одномандатных округах в Москве из 15. В них изначально лидировали оппозиционные кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», но после учета электронных голосов провластные кандидаты выиграли во всех округах, причем зачастую – с большим отрывом от конкурентов. Наблюдатели обращали внимание на многочасовую задержку с публикацией результатов электронного голосования.

* — Власти РФ считают иностранным агентом и экстремистской организацией