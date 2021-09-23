В Москве на Ленинский проспект сегодня утром приземлились парашютисты

За этим наблюдали автомобилисты, стоявшие в утренней пробке, сообщает телеканала «Москва24». Очевидцы предположили, что прыжок совершен с одного из высотных зданий. Судя по всему, приземление было удачным: парашюты не задели рекламные щиты и автомобили.