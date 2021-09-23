Бывший министр сельского хозяйства Тувы госпитализирован с колото-резаными ранениями

Экс-министр Юрий Тыт-оол был обнаружен в одной из квартир в Кызыле, столице республики. Рядом с ним находился труп его супруги с признаками насильственной смерти. Сейчас бывший чиновник в реанимации в стабильно тяжёлом тяжёлом состоянии. Провести допрос пострадавшего следователи не могут. Произошедшее, по их мнению, может быть как-то связано с его предыдущей деятельностью.

Два года назад на экс-министра было заведено уголовное дело по статье мошенничество. Он зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство и устраивал на работу «мертвых душ». Юрий Тыт-оол получал за них зарплату, распоряжаясь ей по собственному усмотрению. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 4 года. Однако после поданной жалобы и переквалификации дела, срок был уменьшен и экс-министра освободили.

В настоящее время в квартире бывшего чиновника работают следователи СК. По факту произошедшего пока возбудили только одно уголовное дело по статье «убийство».