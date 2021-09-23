Суд отказался отменить принудительное лечение Александра Габышева, который называет себя «шаманом-воином»

Верховный суд Якутии отказался отменить принудительное лечение Александра Габышева, который называет себя «шаманом-воином». Судьи под председательством Анджелы Стрекаловской отклонили доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовному делу не доказана, а выводы экспертов якутского психдиспансера о невменяемости Габышева не обоснованы, сообщает издание «Медуза». Российские власти считают это СМИ иностранным агентом.