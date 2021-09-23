В России приостановлен выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак»

Разработчик уверяет, что в ближайшее время сможет нарастить производство.

Центр имени Чумакова с конца августа не вводил в обращение новые серии препарата, хотя раньше выпускал до 90 тысяч доз в месяц. Источники газеты «Коммерсантъ» в фарминдустрии объяснили это остановкой площадки по производстве сырья для вакцины, на которую у горожан судя по очередям летом был и остается ажиотажный спрос. Один из партнеров по производству препарата заявил, что предприятие находится на реконструкции.

Как сообщили Интерфаксу в Центре Чумакова, модернизация площадки уже завершена даже раньше намеченного срока. Производство КовиВака возобновилось на новом оборудовании. Это позволит нарастить мощности в 2 с лишним раза, рассказал глава центра Айдар Ишмухаметов.

В гражданский оборот уже выпущено полтора миллиона доз, до конца года произведут еще 2 с половиной миллиона, добавил специалист.

В центре Чумакова ранее заявили о разработке новой версии вакцины против штамма «дельта».