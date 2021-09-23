50 стран, в основном африканских, не смогут привить 10% населения к концу сентября

Эту цель поставила Всемирная организация здравоохранения, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом он подчеркнул, что достичь этого показателя смогли большинство так называемых богатых стран. Ранее ВОЗ призывала остановить вакцинацию уже привитых ради достижения коллективного иммунитета на глобальном уровне.