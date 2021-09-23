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10:33, 23 сентября 2021

ФАС требует от торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» снизить цены на продукты в Подмосковье

Это предписание должно быть выполнено в течение десяти дней, в противном случае ведомство пригрозило возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением, сообщает РИА Новости.  


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