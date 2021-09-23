Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал ложью заявление Скотланд-Ярда о новом подозреваемом по «делу Скрипалей». По мнению Нарышкина, подобные заявления нужны, чтобы отвлечь внимание «от позорного бегства НАТО из Афганистана».

Ранее стало известно о том, что британские власти заочно предъявили обвинение третьему россиянину – Сергею Федотову. Следователи утверждают, что его настоящее имя – Денис Сергеев и он сотрудник ГРУ.