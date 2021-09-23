Власти Татарстана предлагают лишать свободы за пропаганду нападений на школы

Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Госсовет республики разработал документ после стрельбы в казанской школе в мае этого года, но в нижнюю палату российского парламента он попал только на этой неделе, после аналогичных событий в пермском университете. В пояснительной записке к законопроекту говорится об отсутствии ответственности за размещение в интернете информации, пропагандирующей вооруженное нападение учеников или посторонних людей на школьников.

Силовики сейчас могут лишь проводить профилактические беседы с теми, кто распространяет подобные сведения. В целях превентивного реагирования разработчики предлагают ввести уголовную ответственность за подобные призывы, даже если отсутствуют жертвы, но имеются признаки склонения к преступлению.

Санкция будет предусматривать до 6 лет лишения свободы. Под деструктивной информацией авторы понимают, в том числе фото, видео и словесное описание так называемых «колумбайнов», то есть вооруженных нападений на школы.

Дата рассмотрения в Госдуме еще не назначена.