По предварительным данным, экипаж Ан-26, разбившегося под Хабаровском, погиб

Место крушения самолета обнаружено с воздуха. При облете выживших не найдено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. К месту катастрофы выдвинулась группа спасателей, но она продвигается медленно из-за сложного рельефа местности. Идти несколько часов, уточнили в МЧС.

Ан-26 исчез с радаров на подлете к Хабаровску. На борту было шесть человек. Самолет выполнял технический полет. Он принадлежал компании «Летные проверки и системы».

Разбивший Ан-26 летал 42 года, это не критично — срок эксплуатации – 40 лет, рассказал в эфире «Первого канала» заслуженный летчик-испытатель Магомед Талбоев.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать плохие погодные условия или ошибка экипажа. Не исключается и техническая неисправность самолета. Стоит напомнить, что летом еще один Ан-26 разбился на Камчатке. Погибли 28 человек.