В Министерстве образования и науки сообщили, что Центр Чумакова модернизировал производство

Это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза и сделает вакцину «КовиВак» доступнее. До конца года планируется ввести в гражданский оборот дополнительно 2,5 миллиона доз. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата, и выпуск вакцины приостановлен на несколько месяцев.