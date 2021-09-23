В Министерстве образования и науки сообщили, что Центр Чумакова модернизировал производство

Это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза и сделает вакцину «КовиВак» доступнее. До конца года планируется ввести в гражданский оборот дополнительно 2,5 миллиона доз. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата, и выпуск вакцины приостановлен на несколько месяцев.
2021-09-23T09:33:24+03:00
2021-09-23T09:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 23 сентября 2021
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