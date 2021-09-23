Запуск двух телекоммуникационных спутников с Байконура перенесен с ноября на декабрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Причины не называются. Устройство предназначено для высококачественных услуг связи и телерадиовещания на Россию и зарубежные страны.
2021-09-23T09:32:38+03:00
2021-09-23T09:34:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2908328-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3530830.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 23 сентября 2021
Загрузка комментариев...