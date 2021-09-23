Запуск двух телекоммуникационных спутников с Байконура перенесен с ноября на декабрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Причины не называются. Устройство предназначено для высококачественных услуг связи и телерадиовещания на Россию и зарубежные страны.