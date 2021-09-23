ТАСС: Экипаж Ан-26, разбившегося под Хабаровском, по предварительным данным, погиб

Экипаж Ан-26, разбившегося под Хабаровском, по предварительным данным, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Место крушения обнаружено с воздуха. Туда направляются спасатели, однако группа продвигается медленно из-за сложного рельефа местности. Это может занять еще несколько часов, добавил источник.