ТАСС: Экипаж Ан-26, разбившегося под Хабаровском, по предварительным данным, погиб

Экипаж Ан-26, разбившегося под Хабаровском, по предварительным данным, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Место крушения обнаружено с воздуха. Туда направляются спасатели, однако группа продвигается медленно из-за сложного рельефа местности. Это может занять еще несколько часов, добавил источник.
2021-09-23T09:32:16+03:00
2021-09-23T09:32:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2908326-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 23 сентября 2021
Загрузка комментариев...