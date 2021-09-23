РБК: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму

Главы министерства обороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, а также руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева не планируют переходить в Госдуму, заявили РБК два источника близкие к Кремлю. По их словам, президент Владимир Путин намерен встретиться с лидерами избирательного списка «Единой России».

Как ожидается, это произойдет в начале следующей недели. Тогда же и решится окончательно, кто из пятерки возьмёт депутатский мандат. Единственным кандидатом из пятерки списка ЕР, кто возьмет мандат, может стать Анна Кузнецова.