Прения сторон по делу историка Олега Соколова пройдут сегодня в петербургском суде

Защита пытается оспорить приговор по обвинению в убийстве аспирантки.

Обвинение в ходе сегодняшнего заседания приведёт аргументы в пользу решения суда первой инстанции, который назначил Олегу Соколову более 12 лет колонии. Защита потребует отмены приговора, поскольку суд не учёл состояние психологического напряжения, в котором находился обвиняемый. Два года назад он убил аспирантку и свою сожительницу Анастасию Ещенко, после чего попытался избавиться от расчлененного тела.

Свидетели говорили о том, что она хотела разорвать отношения, а Соколов объяснял, что Ещенко оскорбляла его семью. Во время процесса по основному делу историк потребовал компенсации и извинений от телеканала, который продемонстрировал фильм о его отношениях с аспиранткой, а бывший адвокат Соколова выдвинул претензии к порталу, где опубликовали его биографию. Оба истца эти процессы проиграли.

Кроме убийства Соколова осудили за незаконное хранение оружия, из которого он застрелил свою жертву.