«Ъ»: Выпуск вакцины КовиВак, на которую у россиян летом возник ажиотажный спрос, приостановлен до конца осени

Выпуск вакцины от коронавируса КовиВак, на которую у россиян летом возник ажиотажный спрос, приостановлен до конца осени. Об этом узнала газета Коммерсант.

Остановкой площадки по производству сырья для препарата КовиВак объяснили проблему два источника на фармацевтическом рынке. В компании Нанолек, она выступает партнёром по производству этой вакцины — газете Коммерсант подтвердили, что промышленная площадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там разработчик устанавливает новое оборудование. Это одна из причин, по которой с конца августа не выпускались новые серии препарата. Хотя ранее в обращение вводили до 90 тысяч доз в месяц, пишет газета со ссылкой на данные из реестра Росздравнадзора.

Модернизация по оценкам специалистов займёт два месяца.

Другой возможной причиной приостановки выпуска КовиВака собеседники Коммерсанта назвали подготовку вакцины к экспорту, разработчику для этого необходимо выделить несколько серий препарата для его регистрации в третьей стране. Немного раньше специализированные медицинские издания связывали задержку сложностями с поставками оборудования. КовиВак поступил в гражданский оборот в начале лета. Позже в соцсетях появлялись видео огромных очередей желающих привиться этим препаратом в столице. В Москве, Петербурге и других крупных городах запись на прививку КовиВаком регулярно приостанавливается.

Эксперты считают, что КовиВак как и ЭпиВакКорона от ковида ещё долго не станут массовыми, а подавляющее большинство россиян будут прививать Спутником и его версией из одного компонента.