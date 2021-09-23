По данным газеты «Коммерсантъ», выпуск вакцины от коронавируса «Ковивак» Центра Чумакова приостановлен на несколько месяцев. Разработчик закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Вакцина, которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, не поступает в оборот с конца августа.