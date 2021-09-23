Американские власти одобрили третью прививку Pfizer для людей из группы риска

Речь идет о пожилых людях и медиках. Третья доза должна вводиться через шесть месяцев.

Получить третью дозу вакцины Пфайзер — так называемую бустер-дозу, усиливающую противокоронавирусный эффект, модернизированную в соответствии со штаммом Дельта вакцину, американцы смогут уже в конце этой недели. В среду Агентство по контролю за медикаментами рекомендовало к использованию третий укол Пфайзера для лиц старше 65 лет, людей с определенными хроническими заболеваниями, медицинских работников и учителей — то есть наиболее уязвимых перед коронавирусом категорий граждан. Решение было принято в соответствии с рекомендацией экспертного совета агентства, которое параллельно с этим не рекомендовало одобрять бустер-дозу для здоровых американцев в возрасте до 65 лет.

Ученые пришли к выводу, что через шесть месяцев после получения вакцины иммунитет к коронавирусу, и особенно новым штаммам, ослабевает, но экспертный совет агентства по контролю за медикаментами решил, что текущие данные еще недостаточно твердые, чтобы рекомендовать бустер-дозы для всех. Сегодня Центр по контролю за распространением болезней, как ожидается, должен проголосовать за выдачу разрешения на использования третьего уколы вакцины Пфайзер.

Решения американских властей о бустер-дозах вакцин Модерна и Джонсон и Джонсон (последняя изначально требовала только один укол) ожидаются в ближайшие недели.