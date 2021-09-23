В США единогласно поддержалм запрет американским инвесторам покупать или продавать рос.гособлигации на вторичном рынке

Палата представителей американского Конгресса единогласно поддержала запрет американским инвесторам покупать или продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Автор поправки конгрессмен от Калифорнии Бред Шерман назвал причиной ограничений вмешательство России в американские выборы.

Под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения от 14 дней. Действующие санкции против российского долга запрещают американским компаниям только прямую покупку российских облигаций на первичном рынке.