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08:05, 23 сентября 2021

Еврокомиссия, как ожидается, представит законопроект о едином зарядном устройстве для гаджетов

Некоторые эксперты уже называют его «законом против компании Apple».

В Евросоюзе уже свыше 10 лет выступают за введение общего зарядного устройства – и, по данным источников агентства Reuters, документ, регламентирующий эту сферу, уже подготовлен. В нем, как утверждается, производителей обяжут производить одинаковый разъем для зарядки не только на смартфоны, но и на планшеты и наушники. В Брюсселе уверены, что такое решение положительно повлияет на экологию, а главное – будет удобным для пользователей. Правда, как отмечают собеседники агентства, тем же законопроектом будет предусмотрено, чтобы зарядки продавали отдельно от гаджетов.

Новый документ, как ожидается, сильнее всего повлияет на компанию Apple. Все из-за того, что она оснащает свои устройства разъемом Lightning, в то время как у большинства других производителей, как правило, вход micro-USB или же USB-C. В Apple инициативу Евросоюза критиковали и считали, что она резко увеличит массу электронных отходов, а также вызовет раздражение у европейцев.

Около десяти лет назад, когда тема единого зарядного устройства впервые обсуждалась на уровне Евросоюза, на рынке существовало свыше 30 разновидностей зарядок. Некоторые производители после этого подписали меморандум о переходе на устройства с разъемом micro-USB.


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