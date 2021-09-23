Под Хабаровском нашли обломки военно-транспортного самолёта, который вчера потерпел крушение

Судьба шестерых членов экипажа — всех, кто был на борту, пока неизвестна.

Обломки около трёх часов назад обнаружили с вертолёта. Небольшое видео с его борта опубликовал телеканал РЕН. На кадрах видны поваленные деревья, это может быть последствием крушения АН-26. Обломки нашли в верховьях сопки в районе посёлка в 12-ти километрах южнее Хабаровска. Там же находится Большехехцирский заповедник. На борту упавшего самолёта было шесть человек, живы они или нет пока неясно, сообщили в МЧС. На место крушения направлена наземная группа спасателей. В ведомстве уточнили, что обломки в труднодоступной местности.

Тем временем, следователи изъяли в аэропорту Хабаровска, откуда вылетел Ан-26, образцы топлива и документы, они в том числе, касаются прохождения членами экипажа медосмотра перед полётом и прогноза погоды по маршруту самолёта. Допросили авиатехников, которые готовили его к последнему вылету.

Напомним, лёгкий военно-транспортный самолёт упал накануне около полудня по Москве. Экипаж совершал технический полёт — проверял работу наземных систем связи в Хабаровском крае. Среди возможных причин ЧП называют ошибку пилотирования и плохую погоду. Источник агентства ТАСС сообщил, что самолёт эксплуатировался уже 42 года.

Самолёт принадлежал компании «Лётные проверки и системы». Она выполняет 90 процентов проверок на российских аэродромах. К поискам самолёта привлекли более 70 спасателей и 20 единиц техники. Уголовное дело расследуют по статье нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели людей.