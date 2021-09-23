В Чувашии проходят суды над главой «Апологии протеста» Алексеем Глуховым. На него составили десять административных протоколов за ретвит и старые гиперссылки на давно не работающий сайт «Открытой России», которую российские власти признали «нежелательной организацией».

Сам Глухов считает это следствием того, что Кодекс об административных правонарушениях позволяет привлекать за посты в соцсетях многолетней давности. Глухов сказал «Эху», что намерен юридически доказывать несостоятельность протоколов в отношении него

Между тем, Глухов не считает протоколы в отношении него «перегибами на местах».