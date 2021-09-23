Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак», как выяснила газета «Коммерсант», приостановлен на несколько месяцев

Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина, которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.

«КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», еще долго не станут массовыми, полагают эксперты. До 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».