Самолет Ан-3 временно пропал в Туве, но позже вышел на связь. Он продолжает полет в плановом режиме, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. По его словам, пилот сообщил о неполадках с радиостанцией. Никто не пострадал.

Неизвестной пока остается судьба экипажа Ан-26, разбившегося накануне под Хабаровском. Его обломки обнаружили с воздуха только сегодня утром. Самолет разбился в труднодоступной местности. К месту падения выдвигается наземная группировка сил и средств, сообщили в региональном МЧС. Всего в операции задействовано 140 человек и 35 единиц техники. На борту находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежал компании «Летные проверки и системы», он выполнял технический полет.

