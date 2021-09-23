Украина ужесточит коронавирусные ограничения.

Массовые мероприятия теперь можно будет проводить только если на 4 квадратных метра приходится всего один человек, а кинотеатры и другие учреждения культуры смогут заполняться лишь наполовину. Более жесткие требования коснутся спортивных залов и фитнес-центров. Там на каждого человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров.

Ограничения, правда можно избежать, если 80% участников, организаторов мероприятия и сотрудников будут привиты, иметь отрицательный ПЦР-тест или справку, подтверждающую недавно перенесенную инфекцию. Учебные заведения в принципе смогут работать только при 80% иммунизации сотрудников

Власти объясняют необходимость мер ухудшающейся эпидемиологической обстановкой: с начала августа показатели заболеваемости все время растут, в среднем ежесуточно там фиксируют 4,5 тысячи новых инфицированных.

Власти страны намерены в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию. Как уточнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, что изначально речь будет идти об отдельных категориях граждан.