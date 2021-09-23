Росстат зафиксировал рост недельной инфляции.

С начала года инфляция составил 4.9 процента – столько же, сколько за весь прошлый год, а за прошедшую неделю инфляция поднялась на десятую долю процента. По данным ведомства, на предвыборной неделе отмечен рост цен на плодоовощную продукцию. В рекордсменах – помидоры и огурцы. Подорожали говядина, яйца и куриное мясо.

При этом по ряду продовольственных позиций отмечается снижение цен. Подешевели незначительно лук, морковь и яблоки, отмечает газета «Коммерсантъ».

Как сообщает агентство «Прайм», рост цен наблюдается в категории медикаментов. Цены на бензин, дизельное топливо и подсолнечное масло остались на прежнем уровне. Говорить о стабилизации или замедлении инфляции по-прежнему рано, заключает издание finanz.

Отводка

Правительство ранее одобрило проект бюджета. Инфляция в ближайшие годы, по прогнозам властей, будет равна четырем процентам.