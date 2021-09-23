Палата представителей США поддержала ужесточение санкций против российского госдолга. Поправка к оборонному бюджету на следующий финансовый год предложена конгрессменом-демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом. Она запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном рынке, но и на вторичном. Кроме того, Нацразведка должна проводить анализ зарубежного вмешательства в американские выборы и предписывает президенту страны после ознакомления с отчетами принимать решение о продлении или снятии санкций.

Как сообщает Bloomberg, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Агентство отмечает, что Торговая палата США выступает против данной инициативы, поскольку она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России.

Проект оборонного бюджета, как ожидается, будет принят палатой представителей на этой неделе, после чего перейдет в сенат. Ясности о его перспективах в сенате в нынешнем виде пока нет.