Российские политологи обратились с открытым письмом к главе ЦИК с просьбой не препятствовать анализу выборов

Российские политологи обратились с открытым письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не препятствовать анализу выборов. Авторы обратили внимание, что раньше данные об итогах голосования можно было скачать в формате электронной таблицы или просто скопировать, а сейчас такая возможность исчезла.

Это серьезно осложняет работу исследователей и отбрасывают страну назад, считает один из подписавших обращение политолог Александр Кынев.

ЦИК таким образом, по словам Кынева, реализует принцип ограниченной открытости.

В обращении также отмечается, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.