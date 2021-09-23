Следователи изъяли документацию по пропавшему в районе Хабаровска самолету Ан-26. Кроме того, в аэропорту Хабаровск изъяты образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Также допрошены авиатехники компании «Летные проверки и системы», которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом.

Самолет пропал с радаров накануне. На борту было шесть членов экипажа. Обломки обнаружили сегодня с воздуха в районе поселка Корфовский.