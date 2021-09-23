Затраты РФ на обслуживание внутреннего госдолга увеличатся на 300 млрд рублей

Затраты России на обслуживание внутреннего госдолга увеличатся на 300 миллиардов рублей в ближайшие два года по сравнению с прошлыми планами. В Минфине это объясняют ростом самих заимствований. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, которую изучил РБК. Отмечается, что по внешнему долгу траты бюджета уменьшатся на 44 миллиарда рублей за три года в связи со снижением ставок по внешним облигационным займам, укреплением рубля и смещением графика платежей по планируемым к размещению евробондам. Министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что «нужды» в заимствованиях на зарубежных рынках у России нет.