Пожар в ангаре в подмосковном городе Черноголовка локализован на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

Информация о пожаре поступила в 23:20. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении участвуют 90 человек и свыше 30 единиц техники.