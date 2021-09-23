Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира раскрыть быстро не удастся. По ее мнению, преступление было совершено профессионалами.
Накануне под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. Он сам не пострадал, серьезные ранения получил водитель. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Полиция рассматривает несколько версий.
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир считает, что целью покушения на него было запугивание.
Шефир назвал своего водителя героем и надеется, что угрозы его здоровью нет.
Генпрокурор Украины считает, что покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира раскрыть быстро не удастся.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира раскрыть быстро не удастся. По ее мнению, преступление было совершено профессионалами.