Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей. Пока в него внесены восемь ресурсов — Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В список могут попасть интернет-ресурсы, у которых более 500 тысяч пользователей в сутки. В феврале вступил в силу закон о самоконтроле, согласно которому соцсети сами обязаны выявлять и блокировать «запрещенную» информацию.



Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что власти не будут блокировать соцсети, но цензура в них будет усиливаться.

По словам Орешкина, люди будут знать, что соцсети контролируются и пользователям придется вести себя смирно .