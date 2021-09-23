Тверской суд столицы проведет беседу по административному иску Навального к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору.

Тверской суд столицы проведет беседу по административному иску политика Алексея Навального к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору.

В своем заявлении оппозиционер просит признать незаконным требование ведомств о блокировки связанных с ним структур. В частности, речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, Фонде защиты прав граждан и «Штабах Навального». Все эти организации на основании решении Мосгорсуда были признаны экстремистскими и ликвидированы. Следствие уверено, что структуры под прикрытием либеральных лозунгов занимались формированием условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.

В свою очередь соратники Навального неоднократно говорили, что таким образов власти пытаются ограничить их деятельность и не допустить кандидатов, связанных с Навальным, до выборов в Государственную думу. В результате сейчас почти все они либо покинули страну, либо отбывают наказание. Сам же Навальный находится в колонии под Покровом.

В это же время Владимирский областной суд должен приступить к рассмотрению жалобы Алексея Навального на решение Петушинского суда, который отказался снять его с учета как склонного к побегу.