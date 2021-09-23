Пропавший в Хабаровском крае самолет Ан-26 обнаружен с воздуха.

Вертолет Ми-8 заметил его в верховьях сопки Медвежья в районе поселка Корфовский, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС. По информации ведомства, самолет потерпел крушение, так как видны его обломки. «Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет», — отметили в пресс-службе.

Самолет, совершавший технический полет, пропал с радаров накануне в 38 км от аэропорта Хабаровска. На его борту находился экипаж в составе шести человек. На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром работы возобновились.

Предположительно, причиной аварии могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании

«Летные проверки и системы».