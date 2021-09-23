Российская частная компания Success Rockets планирует осуществить первый космический пуск в будущем году. В планах – слетать сначала на 20, потом на 50, а затем и на 100 км, т.е. достигнуть линии Кармана (международно признанной границы космоса), сообщили Интерфаксу в руководстве компании. Ранее в ее пресс-службе сказали, что в следующем месяце проведут первый пуск суборбитальной ракеты с полигона в Астраханской области. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Успешные ракеты» зарегистрирована в июле прошлого года. Ее владельцем является Олег Мансуров.