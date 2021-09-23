Россияне чаще всего узнают новости из телевидения, соцсетей, блогов и разговоров с людьми. Это следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. Впрочем, главным источником информации все же остается телевиденье. Оно вдвое опережает соцсети, блоги и различные сайты, и в четыре раза все прочие способы, в том числе газеты и радио. При этом, доля респондентов, которые назвали главным источником информации телевидение, уменьшается со снижением их возраста, а доля потребляющих новости из интернета — растет.

Среди соцсетей и мессенджеров по ежедневной аудитории лидируют WhatsApp и YouTube. Facebook оказался на предпоследнем, девятом месте, опередив только Twitter.