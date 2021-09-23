Владимир Зеленский сказал, что встретится с Владимиром Путиным, когда тот «будет готов»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот «будет готов». Так он ответил на вопрос РИА Новости после выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Организовать встречу с Путиным Зеленский поручил главе своего офиса еще в апреле. В мае президент Украины сказал, что переговоры о будущем саммите уже идут. 1 сентября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой «в любой момент».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков назвал маловероятной такую встречу в этом году. По его словам, Путин готов встретиться со своим украинским коллегой, но у сторон есть проблемы при обсуждении повестки переговоров.