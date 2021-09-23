США собираются ввести санкции в отношении 35 россиян из списка, предложенного соратниками Алексея Навального

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которой предлагается рассмотреть возможность введения ограничений.

Среди фигурантов списка — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, главы силовых ведомств, бизнесмены, в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Первый зам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя это решение, сказал РИА «Новости», что Россия ответит в случае введения новых санкций «асимметрично, но чувствительно».