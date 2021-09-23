Пожар в ангаре в подмосковном городе Черноголовка локализован на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС. Информация о пожаре поступила в 23:20. Сведений о пострадавших нет. В тушении участвуют 90 человек и свыше 30 единиц техники.