Пожар в ангаре в подмосковном городе Черноголовка локализован на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС. Информация о пожаре поступила в 23:20. Сведений о пострадавших нет. В тушении участвуют 90 человек и свыше 30 единиц техники.
2021-09-23T04:15:15+03:00
2021-09-23T04:15:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 23 сентября 2021
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