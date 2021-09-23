Фильм «Вечные» получил в России рейтинг 18+, впервые в истории вселенной Marvel. Такое решение связано с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». В США картина имеет рейтинг PG-13.

«Вечные» выйдут в российский прокат 4 ноября. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.