Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей. Пока в него внесены восемь ресурсов — Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В список могут попасть интернет-ресурсы, у которых более 500 тысяч пользователей в сутки. В феврале вступил в силу закон о самоконтроле, согласно которому соцсети сами обязаны выявлять и блокировать «запрещенную» информацию.
2021-09-23T04:10:58+03:00
2021-09-23T04:10:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 23 сентября 2021
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