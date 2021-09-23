На месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира найдены гильзы от патронов, произведенных в Венгрии

На месте покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира найдены гильзы от патронов, произведенных в Венгрии. Следователи не исключают, что они попали в страну контрабандным путем, сказал в эфире телеканала «Украина-24» первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, следователи изъяли с места преступления около 20 гильз. Они пытаются установить возможные временные рамки ввоза патронов на Украину и потенциальных поставщиков.

Накануне под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. Он не пострадал, серьезные ранения получил водитель. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.